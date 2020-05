Funcionários da Câmara de Tarouca fizeram e distribuíram 10 mil máscaras

"Estas máscaras foram produzidas, lavadas e distribuídas por funcionários da autarquia, que em tempos de pandemia souberam readaptar as suas funções, associando-se assim nos trabalhos de prevenção e combate à propagação da covid-19, e aos quais deixo o meu reconhecimento público", elogia o presidente da Câmara.

Num comunicado da autarquia, Valdemar Pereira adianta que a distribuição das máscaras reutilizáveis "foi realizada porta a porta, uma tarefa naturalmente demorada, já que dependia também da produção diária das máscaras", num total de "cerca de 10 mil entregues nas últimas semanas".

Numa primeira fase, explica o documento, "foi dada prioridade à população idosa e mais vulnerável, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), bombeiros e proteção civil", e só mais tarde a distribuição foi "alargada a toda a população com a distribuição".

"Conscientes de que poderá ter existido alguma falha, solicita-se a todos aqueles que não receberam as máscaras, que têm o agregado familiar superior ao número de máscaras entregues ou que a máscara não tenha a medida certa para quem a vai usar, que contactem o município", solicita o autarca.

Um contacto que deverá ser feito, segundo alerta a autarquia, de forma não presencial, mas sim através do telefone, 254677420, ou do `e-mail` comunicacao@cm-tarouca.pt, ou ainda do `messenger` do município de Tarouca.

"Certos de que o mundo se depara com uma nova realidade, a autarquia procurou com esta medida dar o seu contributo para que as famílias tarouquenses possam estar mais protegidas da covid-19 e sensibilizar toda a população para melhorar a prevenção", defende o autarca.

O município de Tarouca, no distrito de Viseu, tem uma população de aproximadamente 8.000 habitantes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.