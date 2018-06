Funcionários do Infarmed voltam a contestar transferência para o Porto

Foto: Infarmed/DR

Dizem não entender a decisão do Governo e colocam cenários negros caso o Infarmed seja transferido para o norte do país.



Também o PSD exige explicações sobre o futuro do Infarmed. Os social-democratas pediram já uma audição com a comissão de trabalhadores, o conselho diretivo da Autoridade do Medicamento e ainda o grupo de trabalho que apresentou um relatório favorável à deslocalização da entidade para o Porto.



Exigem também a presença do ministro da Saúde, com urgência, no Parlamento.