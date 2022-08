Funcionários judiciais e oficiais. Greve na Justiça em setembro

Foto: Tingey Injury Law Firm - Unsplash

Em comunicado, os dois sindicatos sublinham aquilo a que chamam de dramática falta de funcionários, o continuar do congelamento injustificado de promoções e a reiterada atuação à margem da lei.



Querem "o preenchimento integral dos lugares vagos", assim como a "inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual", com efeitos a 1 de janeiro de 2021.



Defendem ainda a "regulamentação do acesso ao regime de pré-aposentação e um regime específico de aposentação" e uma proposta de revisão do estatuto profissional.