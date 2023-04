Funcionários judiciais fazem 10 dias de greve a partir de 26 de abril

Ao contrário da atual paralisação, em que cumprem algumas tarefas, no protesto no fim do mês os funcionários judiciais vão estar ausentes dos tribunais e perder o direito ao ordenado nesses dias. Reivindicam o pagamento do suplemento remuneratório em 14 meses e a regular progressão na carreira, mesmo que de forma faseada.