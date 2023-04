Funcionários judiciais iniciam greve de 10 dias

”, disse à Lusa António Marçal, presidente do SFJ, a propósito da greve de 10 dias.O prejuízo para os cidadãos será maior, explicou, porque apenas serão garantidos os serviços mínimos previstos na lei, deixando de se realizar qualquer outro ato, pelo que podem ser milhares as diligências e julgamentos que voltam a ser adiados com duas semanas de greve.”, disse à Lusa.Para quinta-feira está agendada nova reunião no MJ, mas se o sindicato não obtiver respostas do Governo nesse encontro, no plenário de dia 28 irá “decidir o que fazer depois de 5 de maio”.