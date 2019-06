Funcionários judiciais iniciam greve em cinco dias alternados

Carlos Santos Neves - RTP25 Jun, 2019, 08:59 / atualizado em 25 Jun, 2019, 10:01 | País

A paralisação está marcada para os dias 25 e 28 de junho e 2, 4 e 12 de julho. Além da greve, a contestação passa por concentrações no Campus de Justiça, em Lisboa, no Porto, em Ponta Delgada, Funchal e Faro.“O Ministério propõe-nos uma integração dos 11 meses em 14, o que naturalmente vai diminuir o vencimento mensal das pessoas”, denuncia o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais.



A estrutura sindical que convocou a ação de protesto mostra-se convicta de que os tribunais vão parar em todo o país, dado que não serão garantidos serviços mínimos em greves de 24 horas.



De resto, o Sindicato dos Funcionários Judiciais agendou cinco dias alternados face a recentes acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa nesse sentido.



Na mira da contestação está o Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2019, ao abrigo do qual os oficiais de justiça veem integrado nos respetivos ordenados um suplemento de dez por cento. O valor é abonado 11 vezes por ano. Todavia, o pagamento reparte-se por 14 salários ganhos pelos profissionais ao longo de um ano.



Os trabalhadores reclamam a integração do suplemento no ordenado e o pagamento de 14 meses.



Entrevistado na edição desta terça-feira do Bom Dia Portugal, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, adiantou estar prevista “uma reunião formal para a próxima quinta-feira" com o Governo: “Reunião essa que foi pedida por nós imediatamente quando tomámos conhecimento da forma como o Ministério da Justiça queria fazer a integração do suplemento”.



“É apenas a questão mais recente”



c/ Lusa



“Nós não queremos o suplemento de dez por cento, nós já o temos. Há 20 anos que esse suplemento existe e esse suplemento foi criado exatamente para ser integrado no vencimento. Há 20 anos que aguardamos essa integração e agora o Ministério propõe-nos uma integração dos 11 meses em 14, o que naturalmente vai diminuir o vencimento mensal das pessoas”, enfatizou.Questionado sobre as expectativas do sindicato para o encontro com a tutela, Fernando Jorge afirmou esperar que o Ministério de Francisca Van Dunem demonstre uma “atitude de bom senso”, ou seja, que aplique “o mesmo critério que aplicou aos juízes e aos procuradores da República”.O dirigente sindical sugeriu mesmo que o Ministério da Justiça deve reivindicar e protestar junto das Finanças e do primeiro-ministro, “para poder tratar os profissionais por igual”.Em declarações à reportagem da RTP no Campus de Justiça, o secretário-geral do mesmo sindicato quis assinalar, por sua vez, que “a questão do suplemento é apenas a mais recente de “um conjunto de faltas de cumprimento da palavra por parte do Governo”.“Porque não se entende, depois de a senhora ministra da Justiça, em sede de Orçamento, ter dito que a integração era justa e que ira proceder, esteja agora a fazê-lo de uma forma que significa uma redução mensal no vencimento destes trabalhadores, que, o cidadão comum deve saber, não ganham nem um tostão por muitas das horas que fazem depois do horário”, fez notar António Marçal.O Sindicato dos Funcionários Judiciais ameaça pôr em marcha greves adicionais a coincidir com o calendário das eleições legislativas, em caso de ausência de resposta da tutela.