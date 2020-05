Funcionários públicos nunca se reformaram tão tarde

É o segundo maior salto na idade da reforma registado.



A Federação de Sindicatos da Administração Pública justifica o adiamento no pedido de reforma com o facto de os trabalhadores estarem à espera dos descongelamentos das carreiras e também com os cortes no caso das pensões antecipadas.



No setor privado, ainda não se conhecem a idade média de reforma em 2019, mas no ano anterior foi se aproximou dos 64 anos.