Fundação "Comunidade Contra a Sida" denuncia hospitais que não optam por tratamentos inovadores

Foto: Reuters

Em causa está o corte de mais de 35 por cento das verbas pagas pelo Ministério da Saúde aos hospitais, em vigor desde o início do ano.



A presidente da fundação Filomena Frazão de Aguiar dá exemplos de vários hospitais que não estão a optar pelos tratamentos mais inovadores, e que não cumprem as normas da Direção Geral de Saúde.



A "Comunidade Contra a Sida" diz ainda que a redução de mais de 35 por cento no valor distribuído aos hospitais para o tratamento está a pôr em causa a saúde destes doentes.



Filomena Frazão de Aguiar diz que os doentes podem mesmo a estar a ser tratados com os medicamentos mais adequados.