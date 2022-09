Fundador do MiudosSegurosNa.Net defende mapa nacional do `bullying` nas escolas

"Falta um diagnóstico nacional. Sem isso, não podemos ter estratégia", considerou Tito Morais, que falava no arranque de uma iniciativa ligada ao projeto Net Viva e Segura, uma parceria da Deco Proteste e da Google, que decorre hoje nas instalações do Palácio do Marquês de Pombal, em Linda a Velha, Oeiras.

Em declarações à Lusa, à margem da iniciativa, Tito Morais disse que a ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Educação permite apenas acesso aos diretores das escolas e agrupamentos escolares, dando apenas uma visão parcial.

"É útil no sentido em que, se todas as situações forem reportadas, se for obrigatório reportar essas situações, que não é (...) nós teríamos o ponto de vista da administração escolar (...). Agora, isso é um diagnóstico parcial", afirmou.

O responsável sublinhou a importância de ver o ponto de vista dos alunos: "São eles que são as vítimas, que são os agressores, que são os observadores".

"Eles poderiam ajudar com informação preciosa relativamente ao tipo de incidentes, onde é que eles acontecem e aí começarmos a ter uma ideia de quem são os agressores, quais são os perfis dos agressores, das vítimas...", indicou, acrescentando: "Mas era também necessário ter a perspetiva dos professores (...) , dos assistentes operacionais (...) e dos pais".

"Se nós tivéssemos uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Educação que permitisse que toda a comunidade escolar pudesse responder a um inquérito, nós ficaríamos com um retrato do país", propôs.

Defendeu que se cada escola usasse essa ferramenta, ficaria com o retrato do seu contexto escolar, podendo depois definir um plano de ação adequado ao seu caso.

"É natural que as escolas tenham problemas diferentes a nível do `bullying` (...) e que isso implica desenhar programas de ação e planos de ação diferentes", sublinhou.

Tito Morais, que é igualmente cofundador do projeto Agarrados à Net, disse ainda: "O que propomos é que o Ministério da Educação crie essa ferramenta, que a disponibilize às escolas e, desta forma, cada escola pode ter o seu diagnóstico".

Outro dos problemas apontados pelo especialista foi a dificuldade de chegar aos pais, uma vez que as escolas têm um horário de funcionamento muito coincidente com o dos pais dos alunos, o que não ajuda à sua participação e envolvimento.

Tito Morais sugeriu a possibilidade de usar o `online`, apontando o projeto "Agarrados à Net" que pretende promover o bem-estar digital de crianc¸as, jovens e adultos, ajudando famílias, escolas e comunidades a gerirem melhor o tempo passado frentes aos ecra~s.

"O problema da participação dos pais na vida escolar dos filhos é de facto um problema e não sei, em termos legislativos, se isso não pode ser mais facilitado do que já é", disse.

Cristiane Miranda, igualmente cofundadora do projeto Agarrados à Net, explicou que num dos `workshop` que promovem `online` pretendem exatamente ajudar os pais a gerir o tempo que os filhos passam frente aos ecrãs.

"Não é só o tempo quantitativo, mas também o tempo qualitativo que os miúdos passam na Net", disse a responsável, explicando que aqui são ensinados os passos para ensinar os pais a ser "melhores pais digitais".

"São sete passos bastante simples, que passam, por exemplo, por conversar com os filhos sobre o que os miúdos fazem `online`, sobre os principais jogos que eles gostam (...). A tecnologia e a internet veio para ficar e não podemos querer que os nossos filhos não estejam lá, muito pelo contrário, porque também têm muitos benefícios", explicou.

O projeto Agarrados à Net, uma iniciativa conjunta de MiudosSegurosNa.Net, pretende promover o bem-estar digital de crianças, jovens e adultos, investindo na prevenção do uso excessivo dos ecrãs, na prevenção e combate ao `cyberbullying`, na redução dos impactos negativos das redes sociais na imagem corporal e na prevenção da violência sexual baseada em imagens.

Conta com o apoio a três anos da Google.org, permitindo levar a iniciativa a todos os distritos do país. Está também prevista a realização de webinares mensais com especialistas nacionais e estrangeiros sobre tópicos específicos relacionados com o bem-estar digital, assim como a participação em conferências e congressos.

A iniciativa contempla ainda a criação de um `website` com recursos relacionados com o bem-estar digital, a disponibilizar em https://www.agarradosa.net.