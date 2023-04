Fundão entre as Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade

A Comissão Europeia atribuiu o galardão ao Fundão pelos "esforços envidados no sentido de reforçar a diversidade e a inclusão na sua comunidade".

O município foi agraciado com o prémio Bronze na categoria de autoridades locais com menos de 50.000 habitantes, em que também foram distinguidos, com o Ouro, a Câmara Municipal de La Zarza, em Espanha, e com a Prata a cidade de Lubin, na Croácia.

Em comunicado, a autarquia realçou ter sido destacado pela Comissão Europeia "o facto de o Fundão ter em curso iniciativas muito importantes para os migrantes, contando com um Centro para as Migrações e mediadores interculturais".

É também realçada, na mesma nota, a implementação no município de outras iniciativas que abordam questões de género, "com especial incidência na resposta à violência com base no género, juntamente com um leque de serviços sociais prestados a pessoas idosas".

Citado no comunicado, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, disse o prémio atribuído ao "Fundão - Terra de Acolhimento é um grande reconhecimento".

"É um grande reconhecimento para a nossa terra, para as nossas gentes e para todos aqueles que nos procuram para viver, para trabalhar ou simplesmente procurar melhor vida", acrescentou o autarca.

A vice-presidente da Comissão Europeia Vera Jourová, presente na cerimónia, em Bruxelas, enalteceu as iniciativas em prol da união.

"Numa altura em que estão em risco décadas de progresso na proteção de alguns dos grupos mais vulneráveis das nossas sociedades, estas autoridades locais estão a ir mais além para proteger e promover a dignidade e a liberdade para todos nas suas comunidades", sublinhou Vera Jourová.

Para a comissária Helena Dalli, citada na mesma nota, o galardão celebra as cidades e comunidades locais europeias que promovem um sentimento de pertença e a partilha de valores comuns.

"Sempre que são elevadas como prioridade, a diversidade e a inclusão são também uma fonte de riqueza e inovação", acentuou a comissária europeia.

O Prémio das Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade marca o lançamento do Mês Europeu da Diversidade, celebrado anualmente, para promover a sensibilização para a importância da diversidade e da inclusão no local de trabalho e nas sociedades.