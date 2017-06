Fundo de emergência só abrange situações "mais gravosas"

23 Jun, 2017, 09:18 / atualizado em 23 Jun, 2017, 09:45 | País

O ministro do Planeamento afirmou ainda que o levantamento dos prejuízos estará concluído no final da próxima semana | Tiago Canhoto - Lusa

Entrevistado no 360, da RTP3, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, explicou na última noite que há outros fundos disponíveis para todos os concelhos afetados pelos incêndios, além do fundo de emergência anunciado em Conselho de Ministros.



Dezenas de milhares de hectares



O próprio fundo de emergência resulta das contribuições solidárias que chegam de todo o país.O ministro do Planeamento afirmou ainda que o levantamento dos prejuízos estará concluído no final da próxima semana. Por outro lado, não se comprometeu com prazos para os trabalhos de reconstrução.Os autarcas de Góis e Pampilhosa da Serra manifestaram indignação com o facto de os respetivos concelhos não ficarem abrangidos pelo fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios."Dez mil hectares ardidos, casas de habitação ardidas e arrecadações, enfim, imensas explorações agrícolas. Como este fundo é constituído por donativos dos portugueses e por entidades internacionais, tem que chegar a todos os portugueses que foram afetados nestes incêndios e portanto tem que haver resposta para estas pessoas, não pode ser só para alguns", apontava na quinta-feira o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra."Eu estou estupefacto. Espero que seja engano", rematou José Brito."Terei que considerar isto um mero lapso e, se é um lapso, tem que ser corrigido e nada mais posso dizer sobre isto. Eu não aceito que seja outra coisa", sublinhou, por seu turno, o vice-presidente da Câmara de Góis, Mário Garcia.Os concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra foram fustigados ao longo de vários dias por um incêndio de grandes proporções. A Proteção Civil deu o fogo por dominado ao início da manhã de quinta-feira.As primeiras estimativas da Proteção Civil apontam para mais de 20 mil hectares de mancha florestal ardida. Há notícia de 18 feridos ligeiros e pelo menos quatro casas destruídas, a par de dezenas de unidades agrícolas.O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, onde morreram 64 pessoas e mais de 200 ficaram feridas, consumiu perto de 30 mil hectares de floresta, segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.Em Castanheira de Pêra, as chamas consumiram pelo menos 64 casas.Este incêndio teve início no passado sábado em Escalos Fundeiros, alastrando depois a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pêra.