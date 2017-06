Fundo de emergência só abrange situações "mais gravosas"

Entrevistado no 360, da RTP3, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, explicou na última noite que há outros fundos disponíveis para todos os concelhos afetados pelos incêndios, além do fundo de emergência anunciado em Conselho de Ministros.



O próprio fundo de emergência resulta das contribuições solidárias que chegam de todo o país.



O ministro do Planeamento afirmou ainda que o levantamento dos prejuízos estará concluído no final da próxima semana. Por outro lado, não se comprometeu com prazos para os trabalhos de reconstrução.



Os autarcas de Góis e Pampilhosa da Serra manifestaram indignação com o facto de os respetivos concelhos não ficarem abrangidos pelo fundo de apoio à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios.



"Dez mil hectares ardidos, casas de habitação ardidas e arrecadações, enfim, imensas explorações agrícolas. Como este fundo é constituído por donativos dos portugueses e por entidades internacionais, tem que chegar a todos os portugueses que foram afetados nestes incêndios e portanto tem que haver resposta para estas pessoas, não pode ser só para alguns", apontou o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.



"Eu estou estupefacto. Espero que seja engano", rematou José Brito.



"Terei que considerar isto um mero lapso e, se é um lapso, tem que ser corrigido e nada mais posso dizer sobre isto. Eu não aceito que seja outra coisa", sublinhou, por seu turno, o vice-presidente da Câmara de Góis, Mário Garcia.