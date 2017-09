Fundo "Revita" já reconstruiu 19 habitações em Pedrogão Grande

Foto: Direitos Reservados

Os principais dados do que foi do que foi feito até agora com o Fundo Revita, pela Segurança Social indicam que das 199 casas de primeira habitação afetadas, 19 estão completamente reabilitadas.



O instituto de Segurança Social que gere o fundo informa também que 73 habitações estão em fase de conclusão e as restantes a ser intervencionadas.



Na apresentação desta tarde vão ser também apresentadas as linhas gerais do programa de revitalização do pinhal interior.