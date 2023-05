Fundos europeus ajudam a construir três centros de Saúde em Leiria

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Em Leiria decorrem as comemorações oficiais do Dia da Europa em Portugal. Cidade onde estão em fase de conclusão três centros de saúde: em Parceiros, Amor e Bidoeira de Cima, que contaram com a ajuda de fundos europeus.