Partilhar o artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte Imprimir o artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte Enviar por email o artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte Aumentar a fonte do artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte Diminuir a fonte do artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte Ouvir o artigo Furacão Florence diminui de intensidade para a categoria 1 e atinge costa da Carolina do Norte