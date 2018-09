Partilhar o artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida Imprimir o artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida Enviar por email o artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida Aumentar a fonte do artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida Diminuir a fonte do artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida Ouvir o artigo Furacão Helene pode chegar aos Açores no sábado embora com intensidade reduzida