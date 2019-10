Furacão Lorenzo. Porto das Lajes totalmente destruído

Foto: António Araújo, Lusa

A prioridade - agora - é encontrar alternativas para abastecer os habitantes e contabilizar os estragos que serão de milhões de euros.



O furacão chegou à ilha do grupo ocidental de madrugada, às 4h da manhã, coincidindo coincidiram com a preia-mar. A força das ondas de 15 metros destruiu tudo o que foi atingindo.



O molhe, edifícios e infraestruturas da autoridade marítima, embarcações de pesca, do porto e também a lancha que transporta passageiros para o Corvo e, o mais grave, toda a estrutura do cais de acostagem.



Neste momento, as Flores não recebem nem mercadorias nem combustível. Segundo Vasco Cordeiro, o presidente do Governo Regional dos Açores, "o governo está a tentar arranjar sistema alternativo que possa resolver o problema de abastecimento."



O Lorenzo manteve a trajetória prevista pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva e o vento, que chegou a ser de 205 quilómetros por hora, motivaram o realojamento de sete pessoas; 23 ocorrências dos bombeiros e Protecção Civil, a queda de centenas de árvores, bloqueando estradas e caminhos pedestres.



A meio da tarde desta quarta-feira e com as melhorias registadas, quer no vento quer na agitação marítima, foram desagravados os avisos vermelhos do IPMA e desactivado o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil no Arquipélago.