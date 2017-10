Furacão Ophelia sobe para categoria 2 a caminho dos Açores

Jorge Almeida - RTP13 Out, 2017, 08:38 / atualizado em 13 Out, 2017, 08:39 | País

O furacão Ophelia estava a 1.150 quilómetros a sudoeste dos Açores às 22 horas (hora de Lisboa) e apesar de estar estacionário deverá voltar nas próximas horas a deslocar-se para este/nordeste em direção às ilhas do grupo oriental do arquipélago dos Açores.



O furação passou para categoria 2 – numa escala que vai até 5 – com ventos a soprar na ordem dos 150 quilómetros por hora, rajadas que podem chegar aos 185 Km/h e ondulação que pode atingir os seis metros de altura.







A sua passagem junto às ilhas de Santa Maria e São Miguel deverá provocar “precipitação forte, ventos com força de tempestade tropical e agitação marítima forte”, segundo informou a delegação dos Açores do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Para as ilhas de Santa Maria e São Miguel foi emitido um aviso laranja para vento e um aviso amarelo para agitação marítima entre as 12 horas de sábado e as 06 horas de domingo.



Para os grupos central (Faial, Terceira, São Jorge, Pico e Graciosa) e ocidental (Flores e Corvo), o IPMA informa que "uma superfície frontal com atividade moderada a forte irá atingir" estas sete ilhas a partir da próxima madrugada, provocando precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada.