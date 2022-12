Futuro corredor de hidrogénio verde Sines-Roterdão formalizado hoje

Segundo a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, na cerimónia será formalizado um protocolo de cooperação que reforçará o relacionamento comercial e institucional entre os portos de Sines e Roterdão.O GreenH2Atlantic, que ganhou o estatuto de projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN), atribuído pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), é promovido pela EDP, Galp, ENGIE, Bondalti, Martifer, Vestas Wind Systems A/S e conta com a participação de McPhy e Efacec, ISQ, INESC-TEC, DLR e CEA e pela concentração de empresas público-privada Axelera.O objetivo do projeto é adaptar e reaproveitar as infraestruturas da central de produção de energia elétrica a carvão de Sines, que terminou a sua operação em janeiro de 2021, num centro de produção de hidrogénio ‘verde’.O projeto visa criar 1.147 empregos diretos e 2.744 indiretos ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogénio, com um investimento previsto de mais de 150 milhões de euros, dos quais 30 milhões provêm de fundos atribuídos pela Comissão Europeia (programa Horizon 2020).