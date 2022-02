Futuro da central a carvão do Pego decide-se hoje

O calendário inicial do concurso ao ponto de ligação à rede elétrica da central do Pego, em Abrantes, cuja produção a carvão foi encerrada em novembro de 2021, previa que os interessados contestassem a avaliação preliminar até 11 de fevereiro, mas foi prorrogado por mais 10 dias úteis, prazo que termina hoje.”, referia em despacho assinado o secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba, no dia 10 de fevereiro, ao final do dia.

A Endesa obteve a melhor pontuação do júri, entre as seis propostas participantes, para a reconversão da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes (Santarém), segundo o relatório preliminar divulgado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).