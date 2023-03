Futuro do SEF motiva reunião entre Sindicatos e Governo

A reunião com o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF) vai decorrer a partir das 11h00 e às 12h00 será recebido o Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF).O sindicato que representa os inspetores do SEF tinha pedido reuniões ao Governo sobre o processo de extinção do SEF, cuja alegada indefinição está a “prejudicar a segurança e o desenvolvimento económico e social do país”.O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF mostrou-se também preocupado com a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em agosto em Lisboa e deverá acolher cerca de 1,5 milhões de pessoas que vão passar pelas fronteiras portuguesas, e com a possibilidade da chegada de mais imigrantes ao país.No âmbito da reestruturação do SEF, as competências policiais vão passar para a PSP, GNR e PJ, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela futura Agência Portuguesa para a Migrações e Asilo (APMA) e pelo Instituto dos Registos e Notariado.