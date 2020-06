Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes não compreende proibição de acesso à videovigilância

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Governo pretende alterar a lei que impede o visionamento destas imagens, que podem ser determinantes para o apuramento dos factos.



No entanto, a Comissão Nacional de Protecção de Dados já veio manifestar-se contra, uma medida que diz ser desproporcionada.



Nélson Oliveira, presidente do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, considera fundamental o acesso às imagens.



O presidente do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários não compreende os receios da Comissão Nacional de Protecção de Dados.