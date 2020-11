Gaia assinala Dia da Prematuridade e cria cantinho de amamentação no hospital

Em causa está a renovação de duas salas da ala de pediatria da Unidade II do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).

O protocolo que é celebrado hoje junta a câmara de Vila Nova de Gaia e a Liga dos Amigos do CHVNG/E e tem como objetivo "criar condições cada vez melhores no apoio à prematuridade", conforme refere o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado em comunicado enviado à agência Lusa.

"A Unidade II desempenha um papel fundamental para o Município, pela importância que representa para as famílias gaienses e pela resposta em cuidados de saúde que temos obrigação de garantir às nossas crianças. No Dia da Prematuridade, assinalamos esta orientação para a melhoria das condições existentes para acolher os pais dos bebés e as crianças que realizam cirurgias em ambulatório", acrescenta o autarca.

Na prática este protocolo vai permitir equipar e decorar a sala dos pais das crianças internadas nos serviços de neonatologia.

Também será criado um cantinho de amamentação e uma sala lúdica para as crianças de cirurgia pediátrica de ambulatório.

A Unidade II do CHVNG/E, que se localiza no centro do concelho de Gaia, no distrito do Porto, presta cuidados de saúde hospitalar em todas as valências médicas e cirúrgicas, incluindo a prestação de cuidados em situações urgentes e/ou emergentes, de forma permanente, a todas as crianças e jovens provenientes de toda aquela zona de intervenção, em articulação com todos os prestadores de cuidados de saúde intra e extra hospitalares.