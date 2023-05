Galamba. PS diz que decisão de Costa "tem toda a legitimidade"

(em atualização)





“Resulta claro de todas as evidências apuradas que o ministro João Galamba cumpriu cabalmente a obrigação do envio de todas as informações à Comissão Parlamentar de Inquérito”, declarou esta tarde aos jornalistas João Torres, secretário-geral adjunto do PS.



Para os socialistas, é igualmente claro que Galamba e o seu gabinete “cumpriram as obrigações que sobre si recaiam, reportando devidamente às autoridades que um equipamento informático do Estado com documentos classificados não se encontrava na sua posse”.



“Imagine-se o que diria a oposição caso assim não tivesse sucedido”, acrescentou o responsável.





João Torres frisou ainda que “António Costa demonstrou ao longo dos últimos anos que não vira as costas ao país” e que “os portugueses podem contar com um Governo e com um primeiro-ministro que estão focados naquilo que é essencial: cumprir o programa eleitoral e, para cada problema, encontrar resposta”.



Sobre as críticas da oposição, nomeadamente as dos social-democratas – que hoje insistiram na necessidade de um novo Governo -, o secretário-geral adjunto referiu que “O PSD veio hoje, num registo desorientado, acusar o Governo e o PM de oportunismo e teatralidade. Mais do mesmo”.



“Percebe-se a desorientação da oposição, e em particular do líder do PSD”, Luís Montenegro, considerou o PS. “Mas percebe-se mais: percebe-se a sua falta de preparação, percebe-se a sua incapacidade para se apresentar como uma alternativa”.



Para os socialistas, “o que a direita teme é, na verdade, a boa governação do país e os seus inequívocos e cada vez mais evidentes resultados”.