Galp. Bloco considera "obsceno" lucro de 166 milhões de euros

Rafael Marchante - Reuters

O Bloco de Esquerda classifica de "obscenos" os lucros registados pela Galp durante os primeiros seis meses do ano. A petrolífera obteve um resultado positivo de 166 milhões de euros, uma subida de 153 por cento em comparação com o primeiro semestre do ano passado.