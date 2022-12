Garante IGAI. Inquérito sobre alegadas mensagens racistas será célere

À semelhança do ministro da Administração Interna, também Anabela Cabral Ferreira foi ouvida no parlamento depois das reportagens publicadas no mês passado por um consórcio de jornalistas de investigação.A Inspetora-geral garantiu que vai ser intensificada a formação de elementos da GNR e da PSP e anunciou uma ação de formação por todo o país para uma maior sensibilização dos profissionais das forças de segurança.