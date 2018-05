Garantida segurança reforçada na final da Taça de Portugal

Foto: Reuters

O ministro revelou que a segurança será apertada, como sempre acontece desafio de alto risco, como o do próximo domingo, no Estádio nacional, mas será acrescido de medidas adicionais de segurança.



Este anúncio surge depois dos incidentes ocorridos na última terça-feira na Academia de Alcochete, o centro de treinos do Sporting, em que meia centena de indivíduos encapuzados invadiu o espaço e agrediu jogadores e treinadores, abalou a agremiação centenária.



A Guarda Nacional Republicana (GNR) acabou por deter 23 pessoas que foram indiciadas por crimes de ameaça, sequestro e até um crime de terrorismo.



Ataques que foram avaliados pelo primeiro-ministro como atos de selvajaria que não podem ficar impunes.



António Costa anunciou que vai ser criado um órgão que intitulou de Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto.