Garcia de Orta. Administração garante reforço de médicos "a curto prazo"

Carlos Santos Neves - RTP06 Fev, 2019, 11:57 / atualizado em 06 Fev, 2019, 12:03 | País

“Diria, antes de mais, que há falta de pediatras no país, ou seja, não tem sido possível nos últimos anos formar o número de pediatras de que o Serviço Nacional de Saúde necessita”, começou por afirmar aos jornalistas Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta.



“Isto reflete-se não só neste hospital como em vários hospitais. Sobretudo numa altura em que as pessoas envelhecem, naturalmente estão menos disponíveis para a urgência e o recurso é sobretudo tentarmos no mercado. Mas no mercado, numa especialidade carenciada, é difícil recrutar novos médicos”, prosseguiu.



“Um único pediatra”

c/ Lusa

A resposta ao problema levantado pela Ordem dos Médicos, explicou o administrador hospitalar, passa também pela “articulação com os cuidados de saúde primários”.“No que diz respeito ao reforço de médicos, neste momento estão garantidos, a curto prazo, dois médicos. É uma questão de dias. Teremos do concurso nacional mais dois médicos”, acentuou, para acrescentar que o hospital espera, “em março, no novo concurso ter mais três médicos”.Na sequência de uma deslocação ao Hospital Garcia de Orta, a Ordem dos Médicos veio alertar para um quadro, na urgência pediátrica, que “compromete a qualidade e segurança dos serviços prestados às crianças”.“A urgência funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, quase sempre com um único pediatra, pelo que a solução para continuar a garantir as escalas poderá passar pelo encerramento durante a noite”, lê-se numa nota de imprensa da Ordem.Um cenário descrito pelo próprio bastonário, Miguel Guimarães, em declarações reproduzidas esta manhã pela Antena 1.“O serviço perdeu, em pouco mais de um ano, um total de 9 assistentes hospitalares que trabalhavam também na urgência. A gravidade da situação levou a que os chefes de equipa entregassem um pedido de isenção de responsabilidade. Existem seis chefes de equipa, um número que não cobre sequer as sete noites da semana e que obriga a que façam um número incomportável de horas suplementares”, assinala a Ordem dos Médicos.O bastonário salienta o facto de a urgência pediátrica do Garcia de Orta receber diariamente “mais de 130 crianças”.“Não nos podemos esquecer que, sem os meios humanos mínimos, é a qualidade dos cuidados prestados e a segurança das crianças que ali acorrem todos os dias que fica comprometida”, enfatizou Miguel Guimarães.“Muitas vezes o chefe de equipa é o único pediatra na urgência, o que se torna ainda mais incompreensível dado que os mesmos médicos que asseguram esta urgência, quando estão escalados, dão apoio à unidade de internamento de curta duração e à urgência interna dos doentes da enfermaria de pediatria. Ao fim de semana, a mesma equipa dá também apoio ao berçário”, acrescenta o responsável, para apelar a uma “intervenção urgente do Ministério da Saúde”.