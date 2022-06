Garcia de Orta. Governo espera que OE2022 ajude a manter urgências de obstetrícia abertas

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, estiveram fechadas durante a noite. Reabriram esta manhã. Ortopedia e traumatologia também não funcionaram ontem, reabriram apenas às 8 da noite.