Garcia de Orta. Ordem dos Médicos contra fecho de urgências e consultas pediátricas

A Ordem dos Médicos considera totalmente desproporcional a decisão de encerrar as urgências e consultas pediátricas do Hospital Garcia de Orta, em Almada. O encerramento vai prolongar-se por 14 dias na sequência do caso positivo de Ómicron de um médico que também trabalha na B Sad, onde foi detetado o surto.