Garcia de Orta. Urgência de pediatria volta a fechar à noite

O Conselho de Administração explica que o serviço vai estar encerrado entre as 21h00 desta segunda-feira e as 8h30 de quarta-feira, por insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna.



As alternativas são as urgências do Hospital de Santa Maria ou do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.



Os especialistas já pediram escusa e, com o apoio da Ordem dos Médicos, responsabilizam o Conselho de Administração e o Governo pelo que possa acontecer.