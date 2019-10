Garcia de Orta. Urgências asseguradas durante a semana

Os médicos pediatras do Hospital Garcia de Horta vão assegurar o funcionamento do serviço de urgência durante a semana. Para os fins de semana ainda não há solução, mas será conhecida em breve.

O presidente do Conselho de Administração do Hospital diz que o problema é estrutural e precisa de tempo para ser resolvido.



“As escalas foram asseguradas de segunda a sexta-feira pelo próprio serviço. E estamos a trabalhar com o Conselho diretivo da ARS e com o próprio Ministério da Saúde para encontrar soluções para o fim de semana”, afirmou Luís Amaro, presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta.



Segundo o responsável, “essa solução (fins de semana) ainda hoje ou amanhã será resolvida. Diria que, de acordo com o serviço, o problema será resolvido a breve trecho.