Gases dos fogos do Canadá devem chegar a Portugal continental a partir de domingo

Portugal continental deverá sentir os efeitos dos fogos no Canadá a partir de domingo, altura em que está prevista a chegada dos gases e partículas emitidos pelos incêndios à Península Ibérica.Estes poluentes, principalmente monóxido de carbono, chegaram aos Açores na terça-feira. Segundo o IPMA , “uma circulação ciclónica, associada a uma depressão centrada a noroeste dos Açores, terá promovido o transporte a larga escala destes poluentes, principalmente monóxido de carbono, ao longo do Atlântico Norte”.O fumo dos incêndios florestais no Canadá provocou níveis de poluição recorde nos EUA e chegou à Europa na passada sexta-feira. As nuvens de fumo atravessaram o Atlântico e tornaram-se visíveis na Noruega.Tal como explica o IPMA, “o Instituto Norueguês de Investigação Ambiental e do Clima confirmou a presença de partículas com origem nestes incêndios em amostras de ar recolhidas no anterior dia 7 de junho no Observatório de Birkenes, a Sul da Noruega”.Os portugueses vão ajudar no combate aos fogos na província do Quebec, a mais afetada. Vão juntar-se a mais 97 espanhóis, numa missão que durará pelo menos 15 dias.

No total, França, Portugal e Espanha vão enviar mais de 280 bombeiros para o Canadá. Os Estados Unidos já enviaram centenas de operacionais nas últimas semanas.

Milhares de bombeiros de vários países do mundo combatiam hoje os mais de 400 fogos ativos no Canadá.Os incêndios já destruíram mais de 4,6 milhões de hectares de terreno e floresta e dezenas de milhares de pessoas tiveram de abandonar as casas.

c/agências