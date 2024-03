Em Coimbra, o projeto-piloto arranca no IPO e na Unidade Local de Saúde. Em Lisboa, no Santa Maria e no S. José. No Porto, nos Hospitais de S. João e Santo António.



As novas equipas multiprofissionais vão reforçar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças do fígado, pâncreas e intestino.