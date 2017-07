Partilhar o artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos Imprimir o artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos Enviar por email o artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos Aumentar a fonte do artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos Diminuir a fonte do artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos Ouvir o artigo Gavião quer apoios do Governo e ser "equiparado" aos outros concelhos

Tópicos:

Câa Gavião Alentejo Pio, Proteção, Ribeira,