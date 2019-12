Gémeas da Amadora. Tribunal aceita avó materna como candidata à guarda

Há desenvolvimentos no caso das gémeas da Amadora que o Sexta às 9 investigou e que culminou com a retirada das crianças de uma garagem sem condições, onde viveram até aos dez anos com os pais sem nunca terem ido à escola. O Tribunal da Amadora aceitou a avó materna de Lara e Luísa como candidata à guarda das crianças.