Gerir o Ministério Público tem sido "penoso", diz Adriano Cunha

Esta ideia foi proferida no congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, um a reunião magna que terminou, como conta a jornalista Susana Lemos, com palavras de contestação ao poder político



O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público alertou para a intenção do poder político condicionar a autonomia do Ministério Público e lembrou que o mandato do Procurador-Geral da República termina por exoneração, e não por caducidade.



"Quanto à duração do mandato do PGR e à sua configuração constitucional há que sublinhar que o mesmo não tem a duração de seis anos, pode ter menos em caso de acordo entre ambos os órgãos do poder executivo no sentido da exoneração, mas também pode ter mais de seis anos se não houver acordo”.



No documento, com 37 pontos, o sindicato denuncia que "no que respeita à participação do Ministério Público na execução da política criminal, definida pelos órgãos de soberania, há uma intenção clara do poder político em condicionar a autonomia do Ministério Público na investigação criminal".