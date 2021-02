Germano de Sousa garante que país está pronto para reforçar capacidade de testagem

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos deixa um alerta. Não basta testar mais pessoas. É também necessário melhor os meios na área da Saúde Pública, para que todos os rastreios sejam realizados em tempo útil.A Direção-Geral de Saúde confirma à Antena 1 que vai ser feita uma alteração dos critérios de testagem à Covid-19.Até agora, eram identificadas para teste, as pessoas que tinham tido contactos de alto risco com casos positivos.Em breve, a estratégia poderá ser mais abrangente para a realização de um teste de diagnóstico independentemente do risco do contacto. Esta mudança, deverá fazer aumentar o número de testes realizados em Portugal.Uma ferramenta que o primeiro-ministro valorizou ontem.Numa mensagem publicada na rede social Twitter, António Costa anunciou um investimento na testagem massiva em Portugal.