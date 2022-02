Germano de Sousa. Laboratórios reabrem após ataque informático





O alvo do ciberataque aos laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa foram os postos de colheita e o laboratório central. O encerramento afetou milhares de clientes particulares e empresas. Desde quinta-feira que não são feitas análises e testes. A empresa garante que os dados pessoais dos clientes não foram comprometidos.





O admnistrador do grupo, José Germano de Sousa, admitiu na semana passada que houve um pedido de resgate.



Desde o início deste ano, o país registou uma onda de ataques informáticos - desde a grupos como a Impresa e Trust in News à Vodafone Portugal e, mais recentemente, aos laboratórios Germano de Sousa.



(em atualização)



O admnistrador do grupo, José Germano de Sousa, admitiu na semana passada que houve um pedido de resgate.Desde o início deste ano, o país registou uma onda de ataques informáticos -(em atualização)