Foto: André Kosters - Lusa

Começou o maior processo da historia da justiça portuguesa. Ricardo Salgado compareceu no Campus de Justiça para responder a acusações de crime na gestão do Grupo Espírito Santo. Salgado chegou visivelmente debilitado, acompanhado pela mulher e pelos advogados, e foi abordado por um dos lesados do Banco Espírito Santo.