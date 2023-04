Gestão da Marinha está a ser afetada por eventual candidatura de Gouveia e Melo, alerta Ex-CEMGFA

Entrevistado pela CMTV, o antigo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas não responsabiliza Gouveia e Melo, mas diz que esta associação ao Palácio de Belém está a prejudicar a gestão da Armada portuguesa.Quanto às polémicas a envolver o navio Mondego, o antigo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas critica os 13 militares que recusaram cumprir uma missão.Silva Ribeiro diz que cabe ao superior hierárquico decidir se estão ou não reunidas as condições para avançar com a missão em causa.Quanto ao recente problema com o Navio Mondego, provocado pela falta de combustível, o almirante considera que alguém cometeu um erro.Silva Ribeiro foi durante dois anos chefe do Estado Maior da Armada, antes de comandar durante cinco anos as Forças Armadas.Deixou o cargo por limite de idade há pouco mais de um mês.