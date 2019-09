Gestão dos Direitos dos Artistas vai apoiar contratação de atores profissionais sem trabalho

Foto: Reuters

Ouvido pela Antena 1, Mário Carneiro, diz que a GDA tem acompanhado as dificuldades de quem está a começar uma carreira, e também dos atores séniores, com uma oferta reduzida de personagens mais velhas, em cinema e televisão.



As inscrições para menores de 30 ou maiores de 60 anos, podem ser feitas através da plataforma da Gestão dos Direitos dos Artistas, na internet.