Ginástica virtual em tempos de Covid19

A moda são agora as aulas através da internet com um treinador pessoal a puxar pelos participantes.Uma forma de evitar que a quarentena em casa se resuma às deslocações da cama para o sofá e do sofá para a cama.Vamos conhecer uma iniciativa de um professor de Coimbra que está a ter sucesso e cada vez mais adesão.Através do computador, pela Plataforma digital Zoom dá aulas ao fim da tarde (19 horas) para cerca de uma centena de pessoas em simultaneo, que o seguem em casa.



Reportagem de Arlinda Brandão.