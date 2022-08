Ginecologia e Obstetrícia novamente com limitações em vários hospitais

Já o serviço de urgência está a funcionar normalmente, por isso todas as mulheres que se dirijam à unidade são atendidas e avaliadas.



O bloco de partos continuará a atender a todas as necessidades das grávidas já ali internadas.



No hospital Amadora/Sintra o bloco de partos reabre hoje à meia-noite.



Mas no hospital Beatriz Ângelo e no hospital Barreiro haverá de novo condicionamentos nas urgências de Ginecologia/Obstetrícia a partir de quarta-feira.