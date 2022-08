Ginecologia e obstetrícia. Médicos da especialidade reúnem-se com a Ordem

O bastonário admite que a situação das urgências obstétricas não é igual em todo o país. No grande Porto, não há tantos serviços condicionados. Miguel Guimarães assume que, em parte, isso acontece por causa da organização que se faz.No início do mês foi enviada uma carta à ministra da Saúde com 110 assinaturas e que ficou sem resposta. Os médicos internos de ginecologia e obstetrícia insistem que não estão disponíveis para fazer mais de 150 horas extraordinárias por ano.Os profissionais apresentaram minutas de recusa de responsabilidade quando consideram não estarem assegurados os mínimos adequados nas escalas de urgência.