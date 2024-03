Global Media. ERC suspende direitos de voto e direitos patrimoniais da World Opportunity Fund

Em comunicado,, grupo dono do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF.A World Opportunity Fund (WOF) deve agoraEm reunião esta terça-feira, a 19 de março, a ERC “, confirmando o projeto de deliberação aprovado a 15 de fevereiro”. Assim, a entidade ditou a suspensão do exercício de direitos de voto e direitos patrimoniais da WOF.“Está em causa a titularidade da participação de 51% do capital social da Páginas Civilizadas, Lda., detida pelo WOF, que por esta via detém uma participação indireta de 25,628% na Global Notícias - Media Group, S.A.”, adianta ainda a ERC.

A declaração de falta de transparência “produz efeitos única e exclusivamente sobre a participação do World Opportunity Fund, Ltd., na sociedade Páginas Civilizadas, Lda., e, consequentemente, na participação indireta que detém na Global Notícias - Media Group, não afetando as participações de outros detentores”.





Ou seja, os restantes acionistas mantêm os seus direitos de voto e são os únicos que podem tomar decisões durante a suspensão entretanto declarada.



“A deliberação do Conselho Regulador não restringe a possibilidade de transmissão da participação do World Opportunity Fund, Ltd., desde que, sob prova bastante junto da ERC, resulte uma inequívoca sanação da situação de falta de transparência identificada", lê-se ainda no comunicado.