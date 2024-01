Global Media. Pedro Nuno Santos considera que "pagamento dos salários" é prioridade

"Avançar, fazer Portugal avançar e resolver problemas que ainda persistem na sociedade portuguesa para garantir que é possível viver melhor em Portugal. É esse o nosso objetivo no dia 10 de março", afirmou Pedro Nuno Santos depois de reunir com o presidente da República, no Palácio de Belém.Questionado sobre quais podiam ser as soluções governativas caso a direita vencesse as legislativas, nomeadamente se o Chega conseguisse entrar num eventual Governo, o secretário-geral do PS respondeu que o único cenário em que o Partido Socialista está concentrado "no cenário da vitória" do partido e apresentar, nesse caso, "uma solução de Governo estável".Sobre a conversa que teve, esta quarta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa não quis "dar detalhes", alegando que não é costume dizer o que se falou nestes encontros com o presidente da República. Quis, contudo, reafirmar que "a relação institucional ente o Partido Socialista e o senhor presidente da República é uma boa relação".Sobre os protestos da PSP, Pedro Nuno Santos recordou que "a nossa segurança coletiva depende do trabalho dos homens e das mulheres que dedicam a sua vida profissional à PSP ou à GNR"."O respeito que temos para com as forças de segurança é total", acrescentou. "Ao longo dos últimos anos, o Governo tem procurado valorizar as carreiras, e mesmo do ponto de vista salarial, de quem se dedica à PSP ou à GNR. Esse é um trabalho para continuar"."Queremos que as forças de segurança (...) estejam motivadas. E se sinto respeitadas e valorizadas".Quanto aos protestos dos jornalistas e profissionais do Global Media, o secretário-geral do PS entende que a prioridade tem de ser o pagamento dos salários em atraso. Pedro Nuno Santos quer reunir com o Sindicato de Jornalistas para ter um panorama geral da comunicação social no país.