GNR aconselha utilização de bolsas de estacionamento fora da Cova da Iria

Lusa 11 Mai, 2017, 20:38 | País

Num encontro com jornalistas, realizado na sala de imprensa do Santuário de Fátima, o porta-voz da GNR, major Bruno Marques, afirmou que os automobilistas vão encontrar várias bolsas de estacionamento nas estradas nacionais que dão acesso a Fátima.

O porta-voz da Guarda Nacional Republicana sugeriu também aos peregrinos para que não deixem objetos de valor nos automóveis e para que evitem a autoestrada 1 (A1), utilizando como alternativas a A8, A23 e Itinerário Complementar 9.

No âmbito da visita do papa Francisco, a GNR tem três operações em curso, uma destinada aos peregrinos que se deslocam a pé, outra orientada para o controlo das fronteiras e a que se destina a garantir a proteção e segurança do papa e de todos as pessoas que se deslocam a Fátima, denominada "operação centenário".

Bruno Marques adiantou que, até ao momento, não se registou qualquer incidente com os peregrinos que se deslocam a pé para o Santuário de Fátima, devendo a maior parte chegar na sexta-feira.

O porta-voz da corporação disse que também não se registou qualquer problema no âmbito da "operação centenário".

Bruno Marques indicou igualmente que a GNR deteve 13 pessoas e apreendeu seis armas e quatro veículos na quarta-feira, primeiro dia da operação de fiscalização e controlo nas fronteiras portuguesas.

Segundo a GNR, a maior parte das detenções ocorreram na região norte do país e as armas apreendidas são na maioria brancas.

Esta operação de controlo, fiscalização e vigilância das fronteiras terrestre, marítima e fluvial, bem como aeródromos e pistas de aterragem, tem como objetivo prevenir e evitar a entrada no país de cidadãos, veículos e meios que possam executar ou ser utilizados "em ações hostis" no âmbito da visita do papa Francisco, explicou.

O controlo documental nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres portuguesas foi reposto temporariamente às 00:00 de quarta-feira, fiscalização que termina às 00:00 de domingo, por "razões de segurança interna e ordem pública" devido à visita do papa Francisco.

Para as três operações, a GNR envolve, um total, de 5.000 militares diariamente.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.