GNR aposentado compulsivamente condenado em Almada a sete anos de prisão por roubo

Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adianta que o tribunal deu como provado que, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, "um GNR aposentado compulsivamente e toxicodependente" abordava idosos na rua e por "esticão" ou mostrando uma faca, obrigando as vítimas a entregar os seus bens, objetos ou valores.

Em dois dos crimes, é referido, as vítimas foram atiradas ao chão, com empurrões, e ficaram com ferimentos que obrigaram a tratamento hospitalar.

O arguido deslocava-se até aos locais dos crimes a conduzir um veículo que, depois, utilizava também para fugir.

O Tribunal de Almada condenou ainda o arguido, que já se encontrava em prisão preventiva, ao pagamento de uma "indemnização oficiosa" a cada vítima.

A PGDL refere igualmente que o acórdão ainda não transitou em julgado.