GNR apreende mais de 87 mil cigarros manufaturados na A6 em Elvas

10 Set, 2018

Em comunicado, o Destacamento de Ação Fiscal de Évora da GNR refere que o tabaco era transportado em 12 malas de viagem, por quatro pessoas, com idades entre 25 e os 52 anos, que se encontravam a efetuar uma viagem de autocarro.

Fonte da guarda adiantou à agência Lusa que os quatro suspeitos identificados na operação, realizada no sábado, são de nacionalidade estrangeira, da Rússia e da Ucrânia.

Os maços apreendidos, num total de 87.440 cigarros, são de marcas diversas, com estampilhas fiscais de diversos países estrangeiros, nomeadamente Ucrânia, Arménia e Bielorrússia, num valor global de 17.488 euros, ao qual corresponde uma prestação tributária em falta, relativa ao Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no valor de 14.941 euros, indica a GNR.

Além de identificados os suspeitos, foram levantados quatro autos de notícia por contraordenação aduaneira, no âmbito do Regime Geral das Infrações Tributárias.

A operação policial contou com a participação do Destacamento de Trânsito de Évora e do Destacamento Territorial de Elvas da GNR.